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Ноттингем Форест близок к подписанию вингера аргентинского Тальереса Рамона Сосы
Об этом сообщает The Telegraph
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Нуну Эшпириту Санту продолжает усиливать свой состав во время летнего межсезонья. На этот раз "лесники" заинтересованы игроком из Латинской Америки.
Сообщается, что "Ноттингем Форест" близок к подписанию парагвайского вингера Рамона Сосы за 11 млн фунтов стерлингов. После недель затяжных переговоров "лесники" договорились с аргентинским клубом "Тальерес" о подписании 24-летнего игрока и рассчитывает завершить сделку до начала сезона. Рамон Соса пройдет медицинское обследование в течение следующих 48 часов.
Добавим, что в этом году парагваец сыграл 21 матч, где отметился 7 голами и 6 ассистами.
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