  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Ноттингем Форест близок к подписанию вингера аргентинского Тальереса Рамона Сосы
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ноттингем Форест близок к подписанию вингера аргентинского Тальереса Рамона Сосы

Англия

Об этом сообщает The Telegraph

Ноттингем Форест близок к подписанию вингера аргентинского Тальереса Рамона Сосы

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Нуну Эшпириту Санту продолжает усиливать свой состав во время летнего межсезонья. На этот раз "лесники" заинтересованы игроком из Латинской Америки.

Сообщается, что "Ноттингем Форест" близок к подписанию парагвайского вингера Рамона Сосы за 11 млн фунтов стерлингов. После недель затяжных переговоров "лесники" договорились с аргентинским клубом "Тальерес" о подписании 24-летнего игрока и рассчитывает завершить сделку до начала сезона. Рамон Соса пройдет медицинское обследование в течение следующих 48 часов.

Добавим, что в этом году парагваец сыграл 21 матч, где отметился 7 голами и 6 ассистами.

По теме
yellow-arrow
Хоффенхайм договорился о трансфере защитника Саутгемптона Армеля Белла-Котчапа
yellow-arrow
Опорник Реал Сосьедада отказался от перехода в Ливерпуль - ранее он отверг Баварию и Арсенал
yellow-arrow
Рахим Стерлинг доволен своим положением в Челси и не планирует покидать клуб
Ноттингем Форест Южная Америка
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
The Telegraph
Опубликовал: Александр Гресь
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости