Ноттингем Форест близок к подписанию вингера аргентинского Тальереса Рамона Сосы

Нуну Эшпириту Санту продолжает усиливать свой состав во время летнего межсезонья. На этот раз "лесники" заинтересованы игроком из Латинской Америки.

Сообщается, что "Ноттингем Форест" близок к подписанию парагвайского вингера Рамона Сосы за 11 млн фунтов стерлингов. После недель затяжных переговоров "лесники" договорились с аргентинским клубом "Тальерес" о подписании 24-летнего игрока и рассчитывает завершить сделку до начала сезона. Рамон Соса пройдет медицинское обследование в течение следующих 48 часов.

Добавим, что в этом году парагваец сыграл 21 матч, где отметился 7 голами и 6 ассистами.