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Челси хочет устроить распродажу на 200 млн фунтов
Компенсация многочисленных подписаний
Getty Images/Global Images Ukraine
"Челси" собирается расстаться с рядом игроков до закрытия летнего трансферного окна. Об этом сообщает Daily Mail.
Согласно информации источника, лондонский клуб рассчитывают выручить около 200 млн фунтов. за продажу девяти футболистов (ещё двое могут уйти в аренду). В их список вошли: Ромелу Лукаку, Трево Чалоба, Армандо Броя, Конор Галлахер, Карни Чуквуэмека, Бен Чилуэлл, Рахим Стерлинг (в случае подписания Жоау Феликса), Нони Мадуэке, Давид Фофана, Башир Хамфрис и Чезаре Казадеи.
Отмечается, что "Челси" потратил 1,5 миллиарда фунтов стерлингов в эпоху президентсва Тодда Боэли.
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