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Названы номинанты на приз лучшему игроку сезона в АПЛ от PFA

Англия
Названы номинанты на приз лучшему игроку сезона в АПЛ от PFA

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Пресс-служба профессиональной футбольной ассоциации (PFA) объявила претендентов на звание лучшего игрока года по итогам прошлого сезона в английской Премьер-лиге.

В список из 6-и футболистов вошли:

  • Эрлинг Холанд, Филип Фоден, Родри (все — "Манчестер Сити")
  • Коул Палмер ("Челси")
  • Олли Уоткинс ("Астон Вилла")
  • Мартин Эдегор ("Арсенал").

Действующий обладатель награды - центрфорвард "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд.

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Источник:
PFA
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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Spokoyno (Київ)
13.08.2024 в 12:14
РОДРІ! При всі своїй результативності Ґоланд не забиває у "великих" матчах! Палмер то на фоні Челсі він виглядає на дві голови вище.
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Комментарии 1
avatar
Spokoyno (Київ)
13.08.2024 в 12:14
РОДРІ! При всі своїй результативності Ґоланд не забиває у "великих" матчах! Палмер то на фоні Челсі він виглядає на дві голови вище.
Ответить
1
0

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