Англия
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Названы номинанты на приз лучшему игроку сезона в АПЛ от PFA
Getty Images/Global Images Ukraine
Пресс-служба профессиональной футбольной ассоциации (PFA) объявила претендентов на звание лучшего игрока года по итогам прошлого сезона в английской Премьер-лиге.
В список из 6-и футболистов вошли:
- Эрлинг Холанд, Филип Фоден, Родри (все — "Манчестер Сити")
- Коул Палмер ("Челси")
- Олли Уоткинс ("Астон Вилла")
- Мартин Эдегор ("Арсенал").
Действующий обладатель награды - центрфорвард "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд.
PFA Players’ Player of the Year. ????— Professional Footballers' Association (@PFA) August 13, 2024
The Top Six. Chosen by the players. ⬇️
#PFAawards pic.twitter.com/0JxsHcm15t
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Источник:PFA
Опубликовал: Александр Бураков
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Spokoyno (Київ)
13.08.2024 в 12:14
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