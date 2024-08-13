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Арсенал отклонил предложение от Аякса по одному из вратарей
"Канониров" не устроили условия
Getty Images/Global Images Ukraine
"Арсенал" отклонил предложение амстердамского "Аякса" об аренде голкипера Аарона Рамсдейла. Об этом сообщает журналист Дэвид Орнштейн.
По данным источника, лондонский клуб готов рассматривать только предложения о полноценной продаже 26-летнего футболиста.
Совершит ли "Аякс" ещё одну попытку переманить Рамсдейла - неизвестно.
После прихода в "Арсенал" Давида Райи летом 2023 года, Аарон потерял место основного вратаря, и провёл в прошлом сезоне лишь 11 матчей (990 минут), пропустив 12 голов и 3 раза сохранив ворота "сухими".
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