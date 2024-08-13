Арсенал отклонил предложение от Аякса по одному из вратарей

"Арсенал" отклонил предложение амстердамского "Аякса" об аренде голкипера Аарона Рамсдейла. Об этом сообщает журналист Дэвид Орнштейн.

По данным источника, лондонский клуб готов рассматривать только предложения о полноценной продаже 26-летнего футболиста.

Совершит ли "Аякс" ещё одну попытку переманить Рамсдейла - неизвестно.

После прихода в "Арсенал" Давида Райи летом 2023 года, Аарон потерял место основного вратаря, и провёл в прошлом сезоне лишь 11 матчей (990 минут), пропустив 12 голов и 3 раза сохранив ворота "сухими".