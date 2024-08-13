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Арсенал отклонил предложение от Аякса по одному из вратарей

Англия

"Канониров" не устроили условия

Арсенал отклонил предложение от Аякса по одному из вратарей

Getty Images/Global Images Ukraine

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"Арсенал" отклонил предложение амстердамского "Аякса" об аренде голкипера Аарона Рамсдейла. Об этом сообщает журналист Дэвид Орнштейн.

По данным источника, лондонский клуб готов рассматривать только предложения о полноценной продаже 26-летнего футболиста.

Совершит ли "Аякс" ещё одну попытку переманить Рамсдейла - неизвестно.

После прихода в "Арсенал" Давида Райи летом 2023 года, Аарон потерял место основного вратаря, и провёл в прошлом сезоне лишь 11 матчей (990 минут), пропустив 12 голов и 3 раза сохранив ворота "сухими".

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Источник:
The Athletic
Опубликовал: Александр Бураков
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