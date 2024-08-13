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Каррагер: у Ливерпуля есть реальные шансы выиграть Лигу чемпионов
Высокие ожидания бывшего центрбека
Getty Images/Global Images Ukraine
Экс-защитник "Ливерпуля" Джейми Каррагер поделился мнением о том, на что мерсисайдский клуб может рассчитывать в первый сезон под руководством Арне Слота.
"Мы находимся в таком положении, когда все удивлены и довольны тем, что "Ливерпуль" провел такой хороший сезон в прошлом году после неудачного, но в "Ливерпуле" собраны одни из лучших игроков в Европе.
Мы привели хорошего тренера, и я уверен, что мы приведем одного или двух футболистов, у нас большой состав. Я не согласен с идеей, что у "Ливерпуля" есть год на перерыв, чтобы дать наставнику освоиться.
В моё время мы так и поступали: каждый раз, когда приходил новый специалист - ему давали пятилетний план. По-моему, такого не происходит в других успешных клубах, таких как "Челси", "Манчестер Юнайтед" или "Манчестер Сити".
Конечно, тренер должен получить время на адаптацию, но я хочу, чтобы мы бросали вызов на всех фронтах, мы - "Ливерпуль". У нас есть реальные шансы выиграть Лигу чемпионов, и в этом заключается давление, которое оказывает руководство клуба. Я просто хочу, чтобы мы боролись за все. При Юргене Клоппе мы выигрывали не всё, но мы боролись", - цитирует Каррагера Mirror.
17 августа "Ливерпуль" сыграет на выезде с "Ипсвичем" в рамках первого тура АПЛ.
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