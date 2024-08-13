Каррагер: у Ливерпуля есть реальные шансы выиграть Лигу чемпионов

Экс-защитник "Ливерпуля" Джейми Каррагер поделился мнением о том, на что мерсисайдский клуб может рассчитывать в первый сезон под руководством Арне Слота.

"Мы находимся в таком положении, когда все удивлены и довольны тем, что "Ливерпуль" провел такой хороший сезон в прошлом году после неудачного, но в "Ливерпуле" собраны одни из лучших игроков в Европе.

Мы привели хорошего тренера, и я уверен, что мы приведем одного или двух футболистов, у нас большой состав. Я не согласен с идеей, что у "Ливерпуля" есть год на перерыв, чтобы дать наставнику освоиться.

В моё время мы так и поступали: каждый раз, когда приходил новый специалист - ему давали пятилетний план. По-моему, такого не происходит в других успешных клубах, таких как "Челси", "Манчестер Юнайтед" или "Манчестер Сити".

Конечно, тренер должен получить время на адаптацию, но я хочу, чтобы мы бросали вызов на всех фронтах, мы - "Ливерпуль". У нас есть реальные шансы выиграть Лигу чемпионов, и в этом заключается давление, которое оказывает руководство клуба. Я просто хочу, чтобы мы боролись за все. При Юргене Клоппе мы выигрывали не всё, но мы боролись", - цитирует Каррагера Mirror.