  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Официально: Аарон Ван-Биссака - игрок Вест Хэма
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Официально: Аарон Ван-Биссака - игрок Вест Хэма

Англия

Англичанин возвращается в Лондон

Официально: Аарон Ван-Биссака - игрок Вест Хэма

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Вест Хэм" оформил трансфер игрока "Манчестер Юнайтед" Аарона Ван-Биссаки. За правого защитника лондонский клуб заплатил 15 млн фунтов стерлингов, а с 26-летним англичанином "молотобойцы" подписали семилетний контракт.

"Для меня не было сложным решением присоединиться к "Вест Хэму" - я взволнован и счастлив быть здесь. Это удивительное ощущение - вернуться в Лондон, и я с нетерпением жду того, что будет дальше. Я родился здесь, поэтому знаю все тонкости Лондона, который играет большую роль в моей жизни, поэтому вернуться и играть в этом городе значит для меня очень много. Я счастлив быть здесь, благодарен за теплый прием, и я с нетерпением жду возможности играть за клуб и буду отдавать ему все свои силы", - заявил защитник после перехода.

Добавим, что в прошлом сезоне Аарон Ван-Биссака провел 30 матчей и отдал 3 результативные передачи.

По теме
yellow-arrow
Борнмут проявляет интерес к форварду Арсенала
yellow-arrow
Ньюкасл представил красно-синюю гостевую форму на новый сезон
yellow-arrow
Атлетико отклонил первое предложение Челси по Феликсу
Манчестер Юнайтед Вест Хэм Юнайтед (Лондон) Аарон Ван-Биссака
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Вест Гем
Опубликовал: Александр Гресь
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости