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Официально: Аарон Ван-Биссака - игрок Вест Хэма
Англичанин возвращается в Лондон
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Вест Хэм" оформил трансфер игрока "Манчестер Юнайтед" Аарона Ван-Биссаки. За правого защитника лондонский клуб заплатил 15 млн фунтов стерлингов, а с 26-летним англичанином "молотобойцы" подписали семилетний контракт.
"Для меня не было сложным решением присоединиться к "Вест Хэму" - я взволнован и счастлив быть здесь. Это удивительное ощущение - вернуться в Лондон, и я с нетерпением жду того, что будет дальше. Я родился здесь, поэтому знаю все тонкости Лондона, который играет большую роль в моей жизни, поэтому вернуться и играть в этом городе значит для меня очень много. Я счастлив быть здесь, благодарен за теплый прием, и я с нетерпением жду возможности играть за клуб и буду отдавать ему все свои силы", - заявил защитник после перехода.
Добавим, что в прошлом сезоне Аарон Ван-Биссака провел 30 матчей и отдал 3 результативные передачи.
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