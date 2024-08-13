  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Ньюкасл представил красно-синюю гостевую форму на новый сезон
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ньюкасл представил красно-синюю гостевую форму на новый сезон

Англия

В стиле ретро

Ньюкасл представил красно-синюю гостевую форму на новый сезон

Newcastle

Новина українською

"Ньюкасл Юнайтед" презентовал новый комплект гостевой формы на сезон 2024/25, вдохновлённый классическим дизайном 1995-1996 годов.

"Ретро-дизайн формы возвращает классические горизонтальные полосы темно-синего и бордового цветов, контрастирующие с современной монохромной эмблемой клуба, что отличает ее от предыдущей версии 90-х годов", - говорится в заявлении на официальном сайте "сорок".

17 августа "Ньюкасл" дома примет "Саутгемптон" в первом туре АПЛ.

По теме
yellow-arrow
Борнмут проявляет интерес к форварду Арсенала
yellow-arrow
Официально: Аарон Ван-Биссака - игрок Вест Хэма
yellow-arrow
Атлетико отклонил первое предложение Челси по Феликсу
АПЛ Ньюкасл форма
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Newcastle
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости