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Ньюкасл представил красно-синюю гостевую форму на новый сезон
В стиле ретро
Newcastle
"Ньюкасл Юнайтед" презентовал новый комплект гостевой формы на сезон 2024/25, вдохновлённый классическим дизайном 1995-1996 годов.
"Ретро-дизайн формы возвращает классические горизонтальные полосы темно-синего и бордового цветов, контрастирующие с современной монохромной эмблемой клуба, что отличает ее от предыдущей версии 90-х годов", - говорится в заявлении на официальном сайте "сорок".
17 августа "Ньюкасл" дома примет "Саутгемптон" в первом туре АПЛ.
Rep the Toon ????— Newcastle United FC (@NUFC) August 13, 2024
Our 2024/25 away kit is available now on the official club website and in the official club store at St. James’ Park.
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