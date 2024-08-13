Борнмут проявляет интерес к форварду Арсенала

"Борнмут" ищет нового нападающего после того, как продал Доминика Соланке в "Тоттенхэм". Вчера "Порту" отклонил предложение "вишен" по трансферу Эванилсона и теперь английский клуб переключился на внутренний чемпионат.

Сообщается, что "Борнмут" изучает условия сделки по нападающему "Арсенала" Эдди Нкетиа. Учитывая стоимость игрока (30 млн евро - данные transfermarkt), это очень амбициозная сделка, но "вишни" продолжают проводить надлежащую проверку. Главная мотивация английского нападающего - стабильная игровая практика за первую команду.

Добавим, что ранее Эдди Нкетией интересовался "Марсель", однако клубы не смогли договориться о стоимости трансфера игрока.