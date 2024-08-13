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Фаулер: Тен Хаг не выиграет АПЛ, но у него есть все шансы занять первое место в гонке за увольнение
Неутешительный прогноз для нидерландского специалиста
Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший нападающий "Ливерпуля" Робби Фаулер прогнозирует увольнение наставника "Манчестер Юнайтед" Эрика тен Хага уже в скором времени.
"Эрик тен Хаг не выиграет Премьер-лигу в этом сезоне, но у него есть все шансы занять первое место в гонке за увольнение.
Больше шансов быть уволенным первым имеет только Эдди Хау. И то это только потому, что тренер "Ньюкасла" находится в списке претендентов на пост нового тренера сборной Англии.
В пятницу вечером "Юнайтед" начинает сезон в АПЛ домашним матчем с "Фулхэмом", который транслируется по телевидению. И с того момента, как судья даст первый свисток, голландец окажется под более пристальным вниманием, чем любой другой специалист в Англии", - написал Фаулер в своей колонке в Mirror.
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