Фаулер: Тен Хаг не выиграет АПЛ, но у него есть все шансы занять первое место в гонке за увольнение

Бывший нападающий "Ливерпуля" Робби Фаулер прогнозирует увольнение наставника "Манчестер Юнайтед" Эрика тен Хага уже в скором времени.

"Эрик тен Хаг не выиграет Премьер-лигу в этом сезоне, но у него есть все шансы занять первое место в гонке за увольнение.

Больше шансов быть уволенным первым имеет только Эдди Хау. И то это только потому, что тренер "Ньюкасла" находится в списке претендентов на пост нового тренера сборной Англии.

В пятницу вечером "Юнайтед" начинает сезон в АПЛ домашним матчем с "Фулхэмом", который транслируется по телевидению. И с того момента, как судья даст первый свисток, голландец окажется под более пристальным вниманием, чем любой другой специалист в Англии", - написал Фаулер в своей колонке в Mirror.