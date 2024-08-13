АПЛ создала аккаунт в Х, где в прямом эфире будет объяснять решение VAR

Премьер-лига запустила новый аккаунт в социальной сети X, где фанаты смогут получать объяснения к каждому решению судей, принятому с помощью ВАР.

"Добро пожаловать на страницу Premier League Match Centre X. Здесь мы будем предоставлять оперативную информацию по всем матчам, включая разъяснения по судейству и системе VAR, в режиме реального времени", - говорится в заявлении.

Welcome to the Premier League Match Centre X account. This page will provide live updates from Stockley Park including information directly from the VAR Hub. We will issue near-live updates on operational matters from all matches – including clarification on refereeing and VAR. — Premier League Match Centre (@PLMatchCentre) August 13, 2024

Перед новым сезоном Премьер-лиги "Вулверхэмптон" даже инициировал голосование за отмену VAR в лиге, но предложение не поддержали другие 19 клубов.