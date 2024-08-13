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АПЛ создала аккаунт в Х, где в прямом эфире будет объяснять решение VAR

Англия

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АПЛ создала аккаунт в Х, где в прямом эфире будет объяснять решение VAR

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

Премьер-лига запустила новый аккаунт в социальной сети X, где фанаты смогут получать объяснения к каждому решению судей, принятому с помощью ВАР.

"Добро пожаловать на страницу Premier League Match Centre X. Здесь мы будем предоставлять оперативную информацию по всем матчам, включая разъяснения по судейству и системе VAR, в режиме реального времени", - говорится в заявлении.

Перед новым сезоном Премьер-лиги "Вулверхэмптон" даже инициировал голосование за отмену VAR в лиге, но предложение не поддержали другие 19 клубов.

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Английская Премьер-лига АПЛ VAR
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