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Вингера Арсенала оштрафовали на 3000 фунтов стерлингов
За что?
Getty Images/Global Images Ukraine
Вингер Рис Нельсон из "Арсенала" был вынужден оплатить штраф в размере 3000 фунтов стерлингов.
Это произошло из-за того, что собака игрока укусила личного физиотерапевта Риса Саида Мотаали. Пес напал на специалиста, когда тот делал селфи с животным.
"Мотаали делал селфи с подсудимым (Нельсоном) и собакой. Саид ненадолго отвернулся, как собака неожиданно и без предупреждения прыгнула на него", - отметила команда адвокатов господина Мотаали.
Как сообщает издание The Standard, вингер "Арсенала" взял на себя вину, и суд приговорил Нельсона к денежному наказанию.
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