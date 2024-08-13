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Вингера Арсенала оштрафовали на 3000 фунтов стерлингов

Англия
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Вингера Арсенала оштрафовали на 3000 фунтов стерлингов

Getty Images/Global Images Ukraine

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Вингер Рис Нельсон из "Арсенала" был вынужден оплатить штраф в размере 3000 фунтов стерлингов.

Это произошло из-за того, что собака игрока укусила личного физиотерапевта Риса Саида Мотаали. Пес напал на специалиста, когда тот делал селфи с животным.

"Мотаали делал селфи с подсудимым (Нельсоном) и собакой. Саид ненадолго отвернулся, как собака неожиданно и без предупреждения прыгнула на него", - отметила команда адвокатов господина Мотаали.

Как сообщает издание The Standard, вингер "Арсенала" взял на себя вину, и суд приговорил Нельсона к денежному наказанию.

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Источник:
The standard
Опубликовал: Екатерина Власова
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