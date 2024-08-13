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Челси подписал новый контракт с Палмером - Романо

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Челси подписал новый контракт с Палмером - Романо

Getty Images / Global Images Ukraine

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Молодая звезда "Челси" Коул Палмер подписал новое долгосрочное соглашение с клубом. Об этом сообщает Фабрицио Романо.

По информации инсайдера, футболист заключил соглашение, которое рассчитано до июня 2033 года. Также "синие" повысили заработную плату игроку.

Палмер в дебютном сезоне за "Челси" (2023/24) забил 27 голов и отдал 15 результативных передач в 48 матчах.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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