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Борнмут Забарного подписал защитника из Барселоны

Англия

Он молодой игрок с большим потенциалом (с)

Борнмут Забарного подписал защитника из Барселоны

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Борнмут" оформил трансфер защитника Хулиана Араухо из "Барселоны".

23-летний футболист подписал с английским клубом пятилетний контракт.

"Он молодой игрок с большим потенциалом, и мы рады, что победили конкурентов за его подписание", - сказал главный исполнительный директор клуба Нил Блейк.

Напомним, что в Араухо весь прошлый сезон выступал за "Лас-Пальмас" на правах аренды. Защитник за всю свою карьеру сыграл 139 матчей, забил 4 гола и отдал 13 ассистов.

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Источник:
Bournemouth
Опубликовал: Екатерина Власова
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