Борнмут Забарного подписал защитника из Барселоны

"Борнмут" оформил трансфер защитника Хулиана Араухо из "Барселоны".

23-летний футболист подписал с английским клубом пятилетний контракт.

"Он молодой игрок с большим потенциалом, и мы рады, что победили конкурентов за его подписание", - сказал главный исполнительный директор клуба Нил Блейк.

Welcome to #afcb, Julián ????



He signs a five-year deal with us from Barcelona✍️ — AFC Bournemouth ???? (@afcbournemouth) August 13, 2024

Напомним, что в Араухо весь прошлый сезон выступал за "Лас-Пальмас" на правах аренды. Защитник за всю свою карьеру сыграл 139 матчей, забил 4 гола и отдал 13 ассистов.