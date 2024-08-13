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Борнмут Забарного подписал защитника из Барселоны
Он молодой игрок с большим потенциалом (с)
Getty Images/Global Images Ukraine
"Борнмут" оформил трансфер защитника Хулиана Араухо из "Барселоны".
23-летний футболист подписал с английским клубом пятилетний контракт.
"Он молодой игрок с большим потенциалом, и мы рады, что победили конкурентов за его подписание", - сказал главный исполнительный директор клуба Нил Блейк.
Welcome to #afcb, Julián ????— AFC Bournemouth ???? (@afcbournemouth) August 13, 2024
He signs a five-year deal with us from Barcelona✍️
Напомним, что в Араухо весь прошлый сезон выступал за "Лас-Пальмас" на правах аренды. Защитник за всю свою карьеру сыграл 139 матчей, забил 4 гола и отдал 13 ассистов.
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