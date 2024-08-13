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Владелец Кристал Пэлас - о будущем Гехи: Он один из лучших талантов своего поколения

Англия

Стив Пэриш высказался о Марке Гехи

Владелец Кристал Пэлас - о будущем Гехи: Он один из лучших талантов своего поколения

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Владелец "Кристал Пэлас" Стив Пэриш прокомментировал будущее защитника команды Марка Гехи.

"Никто еще не оценил его стоимость. Если вы хотите получить суперзвездного игрока, вам придется заплатить очень большие деньги. Мы еще не на том этапе, когда нужно принимать решение. Он один из лучших талантов своего поколения".

За три сезона в "Кристал Пэлас" Гехи сыграл 111 матчей, забил 5 голов и отдал 2 ассиста во всех турнирах. У защитника контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.

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Кристал Пэлас (Лондон) Марк Гехи
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Источник:
daily sports
Опубликовал: Екатерина Власова
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