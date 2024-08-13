Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Владелец Кристал Пэлас - о будущем Гехи: Он один из лучших талантов своего поколения
Стив Пэриш высказался о Марке Гехи
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Владелец "Кристал Пэлас" Стив Пэриш прокомментировал будущее защитника команды Марка Гехи.
"Никто еще не оценил его стоимость. Если вы хотите получить суперзвездного игрока, вам придется заплатить очень большие деньги. Мы еще не на том этапе, когда нужно принимать решение. Он один из лучших талантов своего поколения".
За три сезона в "Кристал Пэлас" Гехи сыграл 111 матчей, забил 5 голов и отдал 2 ассиста во всех турнирах. У защитника контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.
Популярное сейчас
- Жирона отклонила предложения по Цыганкову, не уведомив игрока. Виктор "удивлен и раздосадован"
- Официально. Динамо отдало хавбека в аренду европейскому клубу, где уже играют пять украинцев
- Непревзойденные Карпаты, шокирующее Полесье, железный лидер Динамо. Символическая сборная второго тура УПЛ
- Официально: Сборная Англии объявила имя нового главного тренера
- В стиле Мудрика и Грилиша. Цыганков порадовал себя и болельщиков новой прической. ФОТО
- Челси хочет устроить распродажу на 200 млн фунтов