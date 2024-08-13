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Скоулз: Я думаю, что фавориты Премьер-лиги будут такими же, как и в прошлом году
Но Пол верит в победу Арсенала
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Легенда "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии Пол Скоулз поделился своими ожиданиями относительно нового сезона АПЛ.
"Я думаю, что фавориты Премьер-лиги будут такими же, как и в прошлом году, я думаю, что "Манчестер Сити" будет лидером, а за ним будет "Арсенал". Но я надеюсь, что в этом году выиграют "канониры".
Они прогрессировали в течение последних нескольких лет, особенно под руководством Микеля Артеты, и я просто чувствую, что в этом году они готовы к победе. Это будет нелегко, будет большая конкуренция. Мы знаем, что семь или восемь лучших команд Англии очень хороши, но я думаю, что в этом году "Арсенал" станет той командой, которая прервет серию побед "Сити", - сказал Скоулз.
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