Скоулз: Я думаю, что фавориты Премьер-лиги будут такими же, как и в прошлом году

Легенда "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии Пол Скоулз поделился своими ожиданиями относительно нового сезона АПЛ.

"Я думаю, что фавориты Премьер-лиги будут такими же, как и в прошлом году, я думаю, что "Манчестер Сити" будет лидером, а за ним будет "Арсенал". Но я надеюсь, что в этом году выиграют "канониры".

Они прогрессировали в течение последних нескольких лет, особенно под руководством Микеля Артеты, и я просто чувствую, что в этом году они готовы к победе. Это будет нелегко, будет большая конкуренция. Мы знаем, что семь или восемь лучших команд Англии очень хороши, но я думаю, что в этом году "Арсенал" станет той командой, которая прервет серию побед "Сити", - сказал Скоулз.