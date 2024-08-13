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Галлахер возвращается в Лондон так и не подписав контракт с Атлетико

Англия

Что-то пошло не так

Галлахер возвращается в Лондон так и не подписав контракт с Атлетико

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Полузащитник "Челси" Коннор Галлахер вернется в Лондон частным самолетом. Об этом сообщает Фабрицио Романо.

По информации инсайдера, несмотря на то, что футболист уже прошел медицинский осмотр и оформил документы для перехода в "Атлетико Мадрид". Но испанский клуб так и не подписал окончательные бумаги.

Поэтому "Челси" настаивает на возвращении Коннора в Лондон, поскольку ситуация остается неопределенной.

Добавим, что за основную команду "синих" Галлахер выступает с 2018 года. В прошлом сезоне англичанин забил 7 голов и отдал 9 результативных передач в 50 матчах.

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Атлетико (Мадрид) Челси (Лондон) Конор Галлахер
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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