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Галлахер возвращается в Лондон так и не подписав контракт с Атлетико
Что-то пошло не так
Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник "Челси" Коннор Галлахер вернется в Лондон частным самолетом. Об этом сообщает Фабрицио Романо.
По информации инсайдера, несмотря на то, что футболист уже прошел медицинский осмотр и оформил документы для перехода в "Атлетико Мадрид". Но испанский клуб так и не подписал окончательные бумаги.
Поэтому "Челси" настаивает на возвращении Коннора в Лондон, поскольку ситуация остается неопределенной.
Добавим, что за основную команду "синих" Галлахер выступает с 2018 года. В прошлом сезоне англичанин забил 7 голов и отдал 9 результативных передач в 50 матчах.
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