Галлахер возвращается в Лондон так и не подписав контракт с Атлетико

Полузащитник "Челси" Коннор Галлахер вернется в Лондон частным самолетом. Об этом сообщает Фабрицио Романо.

По информации инсайдера, несмотря на то, что футболист уже прошел медицинский осмотр и оформил документы для перехода в "Атлетико Мадрид". Но испанский клуб так и не подписал окончательные бумаги.

Поэтому "Челси" настаивает на возвращении Коннора в Лондон, поскольку ситуация остается неопределенной.

Добавим, что за основную команду "синих" Галлахер выступает с 2018 года. В прошлом сезоне англичанин забил 7 голов и отдал 9 результативных передач в 50 матчах.