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Защитник Манчестер Юнайтед пропустит первые матчи нового сезона АПЛ
Люк Шоу получил повреждение
Фото: manutd.com
Защитник "Манчестер Юнайтед" Люк Шоу пропустит первые матчи нового сезона АПЛ.
Футболист получил травму икры в начале предсезонной подготовки. Игрок сейчас сосредоточен на реабилитации, чтобы вернуться в состав после первого международного перерыва.
Напомним, что "Манчестер Юнайтед" 16 августа сыграет против "Фулхэма" в рамках Премьер-Лиги.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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