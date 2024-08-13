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Защитник Манчестер Юнайтед пропустит первые матчи нового сезона АПЛ

Англия
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Люк Шоу получил повреждение

Защитник Манчестер Юнайтед пропустит первые матчи нового сезона АПЛ

Фото: manutd.com

Новина українською

Защитник "Манчестер Юнайтед" Люк Шоу пропустит первые матчи нового сезона АПЛ.

Футболист получил травму икры в начале предсезонной подготовки. Игрок сейчас сосредоточен на реабилитации, чтобы вернуться в состав после первого международного перерыва.

Напомним, что "Манчестер Юнайтед" 16 августа сыграет против "Фулхэма" в рамках Премьер-Лиги.

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АПЛ Люк Шоу Манчестер Юнайтед
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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