Защитник Манчестер Юнайтед пропустит первые матчи нового сезона АПЛ

Защитник "Манчестер Юнайтед" Люк Шоу пропустит первые матчи нового сезона АПЛ.

Футболист получил травму икры в начале предсезонной подготовки. Игрок сейчас сосредоточен на реабилитации, чтобы вернуться в состав после первого международного перерыва.

Напомним, что "Манчестер Юнайтед" 16 августа сыграет против "Фулхэма" в рамках Премьер-Лиги.