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Официально: Челси подписал новый контракт с Палмером

Англия
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Новое соглашение рассчитано до 2033 года

Официально: Челси подписал новый контракт с Палмером

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Звездный игрок "Челси" Коул Палмер подписал новое долгосрочное соглашение с клубом.

Теперь контракт талантливого игрока рассчитан до июня 2033 года.

Также СМИ сообщают, что "синие" повысили заработную плату Коулу.

Палмер в дебютном сезоне за "Челси" (2023/24) забил 27 голов и отдал 15 результативных передач в 48 матчах.

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Источник:
Chelsea FC
Опубликовал: Екатерина Власова
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