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Официально: Челси подписал новый контракт с Палмером
Новое соглашение рассчитано до 2033 года
Getty Images / Global Images Ukraine
Звездный игрок "Челси" Коул Палмер подписал новое долгосрочное соглашение с клубом.
Теперь контракт талантливого игрока рассчитан до июня 2033 года.
Cole Palmer is a Blue.— Chelsea FC (@ChelseaFC) August 13, 2024
And he’s here to stay. ✍️???? pic.twitter.com/wH75HUdLg9
Также СМИ сообщают, что "синие" повысили заработную плату Коулу.
Палмер в дебютном сезоне за "Челси" (2023/24) забил 27 голов и отдал 15 результативных передач в 48 матчах.
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