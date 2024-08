Официально: Челси подписал новый контракт с Палмером

Звездный игрок "Челси" Коул Палмер подписал новое долгосрочное соглашение с клубом.

Теперь контракт талантливого игрока рассчитан до июня 2033 года.

Cole Palmer is a Blue.



And he’s here to stay. ✍️???? pic.twitter.com/wH75HUdLg9