Официально: Манчестер Юнайтед подписал Маттейса де Лигта

Центральный защитник Маттейс де Лигт присоединился к "Манчестер Юнайтед" из "Баварии".

Футболист подписал контракт до 30 июня 2027 года.

Welkom, Matthijs! ????



We are delighted to announce the signing of @MdeLigt_04 from Bayern Munich ✍️ #MUFC — Manchester United (@ManUtd) August 13, 2024

Тransfermarkt пишет, что немецкий клуб получил за трансфер игрока 45 миллионов евро.

Напомним, де Лигт перешел в "Баварию" в 2022 году из "Ювентуса" за 67 миллионов евро. Футболист в прошлом сезоне провел 30 матчей во всех турнирах, отметившись 2 забитыми мячами и 1 голевой передачей.