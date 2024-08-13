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Официально: Манчестер Юнайтед подписал Маттейса де Лигта
Футболист переходит в АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine
Центральный защитник Маттейс де Лигт присоединился к "Манчестер Юнайтед" из "Баварии".
Футболист подписал контракт до 30 июня 2027 года.
Welkom, Matthijs! ????— Manchester United (@ManUtd) August 13, 2024
We are delighted to announce the signing of @MdeLigt_04 from Bayern Munich ✍️ #MUFC
Тransfermarkt пишет, что немецкий клуб получил за трансфер игрока 45 миллионов евро.
Напомним, де Лигт перешел в "Баварию" в 2022 году из "Ювентуса" за 67 миллионов евро. Футболист в прошлом сезоне провел 30 матчей во всех турнирах, отметившись 2 забитыми мячами и 1 голевой передачей.
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