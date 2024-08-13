  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Официально: Манчестер Юнайтед подписал Маттейса де Лигта
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Официально: Манчестер Юнайтед подписал Маттейса де Лигта

Англия
Обновлено

Футболист переходит в АПЛ

Официально: Манчестер Юнайтед подписал Маттейса де Лигта

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Центральный защитник Маттейс де Лигт присоединился к "Манчестер Юнайтед" из "Баварии".

Футболист подписал контракт до 30 июня 2027 года.

Тransfermarkt пишет, что немецкий клуб получил за трансфер игрока 45 миллионов евро.

Напомним, де Лигт перешел в "Баварию" в 2022 году из "Ювентуса" за 67 миллионов евро. Футболист в прошлом сезоне провел 30 матчей во всех турнирах, отметившись 2 забитыми мячами и 1 голевой передачей.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
По теме
yellow-arrow
Защитник Манчестер Юнайтед пропустит первые матчи нового сезона АПЛ
yellow-arrow
Мазрауи подписал контракт с Манчестер Юнайтед
yellow-arrow
Официально: Челси подписал новый контракт с Палмером
Бавария (Мюнхен) Манчестер Юнайтед Матейс де Лигт
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Man Utd
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости