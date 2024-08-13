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Мазрауи подписал контракт с Манчестер Юнайтед
Официально
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Защитник Нуссаир Мазрауи подписал контракт с "Манчестер Юнайтед", который рассчитан до 30 июня 2028 года.
Соглашение также имеет опцию продления сотрудничества еще на один сезон.
Noussair is a Red! ????— Manchester United (@ManUtd) August 13, 2024
Morocco international Noussair Mazraoui has completed a move from Bayern Munich to United ????#MUFC
Нуссаир последние два сезона выступал за "Баварию", куда перешел из "Аякса" как свободный агент.
Мазрауи за всю свою карьеру сыграл 283 матча, в которых забил 23 гола и отдал 31 результативную передачу.
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