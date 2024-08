Защитник Нуссаир Мазрауи подписал контракт с "Манчестер Юнайтед", который рассчитан до 30 июня 2028 года.

Соглашение также имеет опцию продления сотрудничества еще на один сезон.

Noussair is a Red! ????



Morocco international Noussair Mazraoui has completed a move from Bayern Munich to United ????#MUFC