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Мазрауи подписал контракт с Манчестер Юнайтед

Англия
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Мазрауи подписал контракт с Манчестер Юнайтед

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Защитник Нуссаир Мазрауи подписал контракт с "Манчестер Юнайтед", который рассчитан до 30 июня 2028 года.

Соглашение также имеет опцию продления сотрудничества еще на один сезон.

Нуссаир последние два сезона выступал за "Баварию", куда перешел из "Аякса" как свободный агент.

Мазрауи за всю свою карьеру сыграл 283 матча, в которых забил 23 гола и отдал 31 результативную передачу.

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Источник:
Man Utd
Опубликовал: Екатерина Власова
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