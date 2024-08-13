Защитник Нуссаир Мазрауи подписал контракт с "Манчестер Юнайтед", который рассчитан до 30 июня 2028 года.

Соглашение также имеет опцию продления сотрудничества еще на один сезон.

Noussair is a Red! ????



Morocco international Noussair Mazraoui has completed a move from Bayern Munich to United ????#MUFC — Manchester United (@ManUtd) August 13, 2024

Нуссаир последние два сезона выступал за "Баварию", куда перешел из "Аякса" как свободный агент.

Мазрауи за всю свою карьеру сыграл 283 матча, в которых забил 23 гола и отдал 31 результативную передачу.