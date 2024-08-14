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Борнмут приобрел у Барселоны защитника Хулиана Араухо
Об этом говорится на официальном сайте вишен
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Борнмут" продолжает свою работу на трансферном рынке. Английский клуб приобрел у "Барселоны" Хулиана Араухо, который прошлый сезон провел в аренде в "Лас-Пальмасе". Контракт игрока с новым клубом рассчитан на пять лет.
"Хулиан - это тот, за кем мы уже давно следили, и мы очень рады, что можем пригласить его в "Борнмут". Это молодой игрок с большим потенциалом, и мы рады, что победили многих конкурентов за его подписание. Мы верим, что у нас есть все условия для того, чтобы Хулиан мог развивать те качества, которые у него уже есть, и мы с нетерпением ждем его на "Виталити Стэдиум", - заявил генеральный директор клуба Нил Блейк.
Добавим, что в прошлом сезоне Хулиан Араухо провел 28 поединков и отметился 2 голами.
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