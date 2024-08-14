Борнмут приобрел у Барселоны защитника Хулиана Араухо

"Борнмут" продолжает свою работу на трансферном рынке. Английский клуб приобрел у "Барселоны" Хулиана Араухо, который прошлый сезон провел в аренде в "Лас-Пальмасе". Контракт игрока с новым клубом рассчитан на пять лет.

"Хулиан - это тот, за кем мы уже давно следили, и мы очень рады, что можем пригласить его в "Борнмут". Это молодой игрок с большим потенциалом, и мы рады, что победили многих конкурентов за его подписание. Мы верим, что у нас есть все условия для того, чтобы Хулиан мог развивать те качества, которые у него уже есть, и мы с нетерпением ждем его на "Виталити Стэдиум", - заявил генеральный директор клуба Нил Блейк.

Добавим, что в прошлом сезоне Хулиан Араухо провел 28 поединков и отметился 2 голами.