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Борнмут приобрел у Барселоны защитника Хулиана Араухо

Англия

Об этом говорится на официальном сайте вишен

Борнмут приобрел у Барселоны защитника Хулиана Араухо

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Борнмут" продолжает свою работу на трансферном рынке. Английский клуб приобрел у "Барселоны" Хулиана Араухо, который прошлый сезон провел в аренде в "Лас-Пальмасе". Контракт игрока с новым клубом рассчитан на пять лет.

"Хулиан - это тот, за кем мы уже давно следили, и мы очень рады, что можем пригласить его в "Борнмут". Это молодой игрок с большим потенциалом, и мы рады, что победили многих конкурентов за его подписание. Мы верим, что у нас есть все условия для того, чтобы Хулиан мог развивать те качества, которые у него уже есть, и мы с нетерпением ждем его на "Виталити Стэдиум", - заявил генеральный директор клуба Нил Блейк.

Добавим, что в прошлом сезоне Хулиан Араухо провел 28 поединков и отметился 2 голами.

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Барселона Борнмут Лас-Пальмас (Лас-Пальмас-де-Гран-Канария)
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Источник:
Борнмут
Опубликовал: Александр Гресь
Комментарии
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Spokoyno (Київ)
14.08.2024 в 09:50
Якісь копійки для підписання Ольмо
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Комментарии 1
avatar
Spokoyno (Київ)
14.08.2024 в 09:50
Якісь копійки для підписання Ольмо
Ответить
0
0

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