Эвертон проявляет интерес к нападающему Барселоны

Зимой Витор Роке перебрался из Бразилии в "Барселону", однако так и не сумел пробиться в основу при бывшем тренере Хави. В летнее межсезонье к нему проявляют интерес немало клубов, однако игрок не так давно отказался от трансфера в Саудовскую Аравию.

Теперь новое предложение по бразильцу поступило из Англии. Сообщается, что "Эвертон" предложил за игрока 25 млн евро + 3 млн евро доплаты. Впрочем, это предложение отклонено "Барселоной", поскольку они хотят 30-35 млн евро. Переговоры между клубами в дальнейшем продолжаются.

???????? FC Everton continuing to explore deal to sign Vitor #Roque ✔️



… with a first offer of €25m + €3m add-ons. Immediately rejected by Barcelona as they want €30-35m. Understand that Everton are in ongoing talks with Deco.



19 y/o striker from Barca with a contract until… pic.twitter.com/Z58JOafZvY