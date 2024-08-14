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Эвертон проявляет интерес к нападающему Барселоны
Об этом сообщает Флориан Плеттенберг
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Зимой Витор Роке перебрался из Бразилии в "Барселону", однако так и не сумел пробиться в основу при бывшем тренере Хави. В летнее межсезонье к нему проявляют интерес немало клубов, однако игрок не так давно отказался от трансфера в Саудовскую Аравию.
Теперь новое предложение по бразильцу поступило из Англии. Сообщается, что "Эвертон" предложил за игрока 25 млн евро + 3 млн евро доплаты. Впрочем, это предложение отклонено "Барселоной", поскольку они хотят 30-35 млн евро. Переговоры между клубами в дальнейшем продолжаются.
???????? FC Everton continuing to explore deal to sign Vitor #Roque ✔️— Florian Plettenberg (@Plettigoal) August 13, 2024
… with a first offer of €25m + €3m add-ons. Immediately rejected by Barcelona as they want €30-35m. Understand that Everton are in ongoing talks with Deco.
19 y/o striker from Barca with a contract until… pic.twitter.com/Z58JOafZvY
Добавим, что в прошлом сезоне Витор Роке провел 16 матчей и отметился 2 забитыми мячами.
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