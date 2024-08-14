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Уокер: Манчестер Сити будет не хватать Альвареса

Англия

Мнение бывшего одноклубника аргентинца

Уокер: Манчестер Сити будет не хватать Альвареса

Getty Images/Global Images Ukraine

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Капитан "Манчестер Сити" Кайл Уокер прокомментировал уход нападающего Хулиана Альвареса в "Атлетико".

"Очевидно, что его будет не хватать. То, как он заменял Холанда, когда получил травму - я считаю феноменальным. После успеха на чемпионате мира он набрал отличную форму, но, прежде всего, он отличный парень.

Иногда он, вероятно, должен был играть чаще, и он это чувствовал.

Из-за Эрлинга он был как бы на вторых ролях. Но теперь ему есть что доказывать: "Атлетико" заплатил большие деньги (95 млн евро - прим.) и хорошо в него вложился", - цитирует латераля City Xtra.

В "Манчестер Сити" Альварес выступал с 2022 года, и с того времени отличился 36 голами и 18 ассистами в 103 матчах за "горожан".

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Кайл Уокер Атлетико (Мадрид) Манчестер Сити Хулиан Альварес
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Источник:
City Xtra
Опубликовал: Александр Бураков
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