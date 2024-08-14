Уокер: Манчестер Сити будет не хватать Альвареса

Капитан "Манчестер Сити" Кайл Уокер прокомментировал уход нападающего Хулиана Альвареса в "Атлетико".

"Очевидно, что его будет не хватать. То, как он заменял Холанда, когда получил травму - я считаю феноменальным. После успеха на чемпионате мира он набрал отличную форму, но, прежде всего, он отличный парень.

Иногда он, вероятно, должен был играть чаще, и он это чувствовал.

Из-за Эрлинга он был как бы на вторых ролях. Но теперь ему есть что доказывать: "Атлетико" заплатил большие деньги (95 млн евро - прим.) и хорошо в него вложился", - цитирует латераля City Xtra.