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Уокер: Манчестер Сити будет не хватать Альвареса
Мнение бывшего одноклубника аргентинца
Getty Images/Global Images Ukraine
Капитан "Манчестер Сити" Кайл Уокер прокомментировал уход нападающего Хулиана Альвареса в "Атлетико".
"Очевидно, что его будет не хватать. То, как он заменял Холанда, когда получил травму - я считаю феноменальным. После успеха на чемпионате мира он набрал отличную форму, но, прежде всего, он отличный парень.
Иногда он, вероятно, должен был играть чаще, и он это чувствовал.
Из-за Эрлинга он был как бы на вторых ролях. Но теперь ему есть что доказывать: "Атлетико" заплатил большие деньги (95 млн евро - прим.) и хорошо в него вложился", - цитирует латераля City Xtra.
В "Манчестер Сити" Альварес выступал с 2022 года, и с того времени отличился 36 голами и 18 ассистами в 103 матчах за "горожан".
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