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Лестер проявляет интерес к форварду Кристал Пэлас
Об этом сообщает Сами Мокбел из Daily Mail
Getty Images / Global Images Ukraine
«Лестер Сити» ищет возможности укрепить атакующее звено команды во время летнего межсезонья.
Сообщается, что «лисы» предлагают 4 млн фунтов стерлингов за нападающего «Кристал Пэлас» Джордана Айю. «Орлы» рассматривают это предложение. Цена является достаточно близкой к ожиданиям лондонцев, поэтому вероятность этого трансфера считается достаточно высокой.
Leicester offer £4million for Crystal Palace attacker Jordan Ayew. Palace considering the bid. Fee is within touching distance of what Palace are looking for. @MailSport— Sami Mokbel (@SamiMokbel81_DM) August 13, 2024
Добавим, что Джордан Айю в прошлом сезоне провел 37 матчей, где отметился 4 голами и 8 ассистами.
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