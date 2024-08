Лестер проявляет интерес к форварду Кристал Пэлас

«Лестер Сити» ищет возможности укрепить атакующее звено команды во время летнего межсезонья.

Сообщается, что «лисы» предлагают 4 млн фунтов стерлингов за нападающего «Кристал Пэлас» Джордана Айю. «Орлы» рассматривают это предложение. Цена является достаточно близкой к ожиданиям лондонцев, поэтому вероятность этого трансфера считается достаточно высокой.

