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Лестер проявляет интерес к форварду Кристал Пэлас

Англия

Об этом сообщает Сами Мокбел из Daily Mail

Лестер проявляет интерес к форварду Кристал Пэлас

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

«Лестер Сити» ищет возможности укрепить атакующее звено команды во время летнего межсезонья.

Сообщается, что «лисы» предлагают 4 млн фунтов стерлингов за нападающего «Кристал Пэлас» Джордана Айю. «Орлы» рассматривают это предложение. Цена является достаточно близкой к ожиданиям лондонцев, поэтому вероятность этого трансфера считается достаточно высокой.

Добавим, что Джордан Айю в прошлом сезоне провел 37 матчей, где отметился 4 голами и 8 ассистами.

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Кристал Пэлас (Лондон) Джордан Айю Лестер Сити
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Источник:
Самі Мокбел
Опубликовал: Александр Гресь
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