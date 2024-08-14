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Голкипер Сэм Джонстон хочет покинуть Кристал Пэлас

Англия

Есть несколько клубов, которые заинтересованы в услугах англичанина

Голкипер Сэм Джонстон хочет покинуть Кристал Пэлас

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Прошлый сезон для Сэма Джонстона выдался достаточно сложным: сначала игрок получил травму голени, а уже после возвращения на поле он травмировал локоть. Вратарь тогда пропустил не только концовку кампании, но и не поехал на Евро в составе сборной Англии.

В новом сезоне основным голкипером "Кристал Пэлас" будет Дин Хендерсон, который заменял Джонстона во время его отсутствия и это решение не очень понравилось последнему. По информации Фабрицио Романо, 31-летний игрок "орлов" имеет четкое желание уйти из клуба, изучая и оценивая варианты продолжения карьеры. За ситуацией вокруг Сэма Джонстона следят "Саутгемптон", "Лестер Сити" и "Вулверхэмптон", которые заинтересованы в его услугах.

Добавим, что в прошлом сезоне голкипер провел 23 матча, из которых 6 отыграл на ноль. По данным transfermarkt, стоимость игрока составляет 10 млн евро.

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Кристал Пэлас (Лондон) Сэм Джонстон
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Источник:
Фабріціо Романо
Опубликовал: Александр Гресь
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