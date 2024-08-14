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Голкипер Сэм Джонстон хочет покинуть Кристал Пэлас
Есть несколько клубов, которые заинтересованы в услугах англичанина
Getty Images/Global Images Ukraine
Прошлый сезон для Сэма Джонстона выдался достаточно сложным: сначала игрок получил травму голени, а уже после возвращения на поле он травмировал локоть. Вратарь тогда пропустил не только концовку кампании, но и не поехал на Евро в составе сборной Англии.
В новом сезоне основным голкипером "Кристал Пэлас" будет Дин Хендерсон, который заменял Джонстона во время его отсутствия и это решение не очень понравилось последнему. По информации Фабрицио Романо, 31-летний игрок "орлов" имеет четкое желание уйти из клуба, изучая и оценивая варианты продолжения карьеры. За ситуацией вокруг Сэма Джонстона следят "Саутгемптон", "Лестер Сити" и "Вулверхэмптон", которые заинтересованы в его услугах.
???????? Sam Johnstone has clear preference in move away from Crystal Palace, exploring and assessing options.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 14, 2024
Southampton, Leicester City and Wolves have all enquired about his situation. pic.twitter.com/Cu8GQELXNZ
Добавим, что в прошлом сезоне голкипер провел 23 матча, из которых 6 отыграл на ноль. По данным transfermarkt, стоимость игрока составляет 10 млн евро.
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