Голкипер Сэм Джонстон хочет покинуть Кристал Пэлас

Прошлый сезон для Сэма Джонстона выдался достаточно сложным: сначала игрок получил травму голени, а уже после возвращения на поле он травмировал локоть. Вратарь тогда пропустил не только концовку кампании, но и не поехал на Евро в составе сборной Англии.

В новом сезоне основным голкипером "Кристал Пэлас" будет Дин Хендерсон, который заменял Джонстона во время его отсутствия и это решение не очень понравилось последнему. По информации Фабрицио Романо, 31-летний игрок "орлов" имеет четкое желание уйти из клуба, изучая и оценивая варианты продолжения карьеры. За ситуацией вокруг Сэма Джонстона следят "Саутгемптон", "Лестер Сити" и "Вулверхэмптон", которые заинтересованы в его услугах.

