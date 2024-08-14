Милнер о новом тренере Брайтона: В нём хорошо сочетаются черты Де Дзерби. К этому добавилось немного Клоппа

Этим летом "Брайтон" возглавил малоизвестный немецкий специалист Фабиан Хюрцелер, который до этого руководил "Санкт-Паули". Английский ветеран Джеймс Милнер, который успел поиграть до этого в "Ливерпуле", "Манчестер Сити" и других клубах в интервью Sky Sports поделился впечатлениями от тренировок под руководством нового тренера.

"У меня появляются воспоминания. Здесь хорошо сочетаются черты предыдущего тренера [Роберто Де Дзерби], который был ориентирован на развитие, но, возможно, к этому добавилось немного Юргена Клоппа. Что касается того, как мы защищаемся, то основное внимание уделяется высокой интенсивности, контрпрессингу и быстрой реакции на перепасовку мяча. Тренер наложил свой отпечаток и интенсивность на вещи, он хочет, чтобы мы играли на опережение с мячом и без него. Несколько тренировок, которые мы провели, и несколько тактических идей были знакомы, что очень хорошо. Я очень хорошо знаком со стилем Клоппа, и надеюсь, что это означает, что я смогу помочь некоторым ребятам с некоторыми защитными схемами. Я чувствую себя достаточно комфортно и могу помочь с переводом. Я учусь у нового менеджера. Я учусь каждый день. В прошлом году я прекрасно провел время под руководством Роберто, но сейчас все начинается с чистого листа, с некоторыми положительными изменениями. Меня очень впечатлил менеджер [Хюрцелер], и я с нетерпением жду начала работы с ним. Менеджер очень четко дал понять, чего он хочет от нас как от команды и отдельных игроков. Он говорил со старшими игроками о том, как мы можем помочь донести его идеи. Я считаю, что это хороший способ работы, и группа очень сплоченная - менеджер очень ценит сплоченность. Это ключ к тому, как мы хотим играть", - заявил Джеймс Милнер.

Добавим, что первый официальный матч под руководство Фабиана Хюрцелера "Брайтон" сыграет на выезде в субботу, 17 августа, в 17:00 против "Эвертона".