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Уокер: Возможно, именно благодаря Грилишу мы выиграли требл в 2023 году

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Уокер: Возможно, именно благодаря Грилишу мы выиграли требл в 2023 году

Getty Images/Global Images Ukraine

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Капитан "Манчестер Сити" Кайл Уокер отметил весомый вклад своего одноклубника Джека Грилиша в завоевании трёх титулов "горожанами" в сезоне 2022/23.

"Я могу честно сказать: возможно, именно благодаря нему мы выиграли требл. Он затаскивал соперников в зоны, где они на самом деле не хотели оказываться, передавая мяч тому, у кого было больше свободного пространства. Таков класс Джека. Он фантастический.

Могу вас заверить, что "Сити" не пойдет и не заплатит те деньги, которые они заплатили за него, не будь он хорошим игроком", - сказал латераль.

В прошлом сезоне Грилиш забил 3 гола и отдал 3 результативные передачи в 31 матче.

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Кайл Уокер Манчестер Сити Джек Грилиш
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Источник:
City Xtra
Опубликовал: Александр Бураков
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