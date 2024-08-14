Уокер: Возможно, именно благодаря Грилишу мы выиграли требл в 2023 году

Капитан "Манчестер Сити" Кайл Уокер отметил весомый вклад своего одноклубника Джека Грилиша в завоевании трёх титулов "горожанами" в сезоне 2022/23.

"Я могу честно сказать: возможно, именно благодаря нему мы выиграли требл. Он затаскивал соперников в зоны, где они на самом деле не хотели оказываться, передавая мяч тому, у кого было больше свободного пространства. Таков класс Джека. Он фантастический.

Могу вас заверить, что "Сити" не пойдет и не заплатит те деньги, которые они заплатили за него, не будь он хорошим игроком", - сказал латераль.