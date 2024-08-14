Мамардашвили может поиграть в аренде с Забарным в Борнмуте после перехода в Ливерпуль

"Ливерпуль" согласовал личные условия контракта с Георгием Мамардашвили. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, грузинский голкипер "Валенсии" с нетерпением ждет трансфера, даже если один или два года ему придётся провести в аренде другом клубе.

На данный момент Георгия готов подписать "Борнмут", а после его возвращения из стана "вишен" он может стать преемником Алиссона в рамке ворот "Ливерпуля".

Отмечается, что агенты Мамардашвили сейчас находятся в Валенсии для переговоров с клубом. Однако, соглашение пока не достигнуто.