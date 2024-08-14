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Мамардашвили может поиграть в аренде с Забарным в Борнмуте после перехода в Ливерпуль
Возможно, придётся немного подождать
Getty Images/Global Images Ukraine
"Ливерпуль" согласовал личные условия контракта с Георгием Мамардашвили. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
По информации источника, грузинский голкипер "Валенсии" с нетерпением ждет трансфера, даже если один или два года ему придётся провести в аренде другом клубе.
На данный момент Георгия готов подписать "Борнмут", а после его возвращения из стана "вишен" он может стать преемником Алиссона в рамке ворот "Ливерпуля".
Отмечается, что агенты Мамардашвили сейчас находятся в Валенсии для переговоров с клубом. Однако, соглашение пока не достигнуто.
???????? Liverpool have agreed personal terms with Giorgi Mamardashvili. He’s keen on the move even spending one or two years elsewhere on loan.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 14, 2024
Bournemouth open to signing him, then he’d become #LFC new GK after Alisson.
Agents now in Valencia for club talks
NO agreement yet. pic.twitter.com/rPEgWFGhy8
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