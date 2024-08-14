  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Мамардашвили может поиграть в аренде с Забарным в Борнмуте после перехода в Ливерпуль
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Мамардашвили может поиграть в аренде с Забарным в Борнмуте после перехода в Ливерпуль

Англия
Обновлено

Возможно, придётся немного подождать

Мамардашвили может поиграть в аренде с Забарным в Борнмуте после перехода в Ливерпуль

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Ливерпуль" согласовал личные условия контракта с Георгием Мамардашвили. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, грузинский голкипер "Валенсии" с нетерпением ждет трансфера, даже если один или два года ему придётся провести в аренде другом клубе.

На данный момент Георгия готов подписать "Борнмут", а после его возвращения из стана "вишен" он может стать преемником Алиссона в рамке ворот "Ливерпуля".

Отмечается, что агенты Мамардашвили сейчас находятся в Валенсии для переговоров с клубом. Однако, соглашение пока не достигнуто.

По теме
yellow-arrow
Милнер о новом тренере Брайтона: В нём хорошо сочетаются черты Де Дзерби. К этому добавилось немного Клоппа
yellow-arrow
Уокер: Возможно, именно благодаря Грилишу мы выиграли требл в 2023 году
yellow-arrow
Голкипер Сэм Джонстон хочет покинуть Кристал Пэлас
Ливерпуль Борнмут Георгий Мамардашвили Валенсия
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Romano
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости