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Два известных экс-игрока способствуют трансферу Осимхена в Челси

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Два известных экс-игрока способствуют трансферу Осимхена в Челси

Getty Images/Global Images Ukraine

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Бывший полузащитник "Челси" Джон Оби Микель рассказал о том, что вместе со своим экс-одноклубником Дидье Дрогба пытается убедить нападающего "Наполи" Виктора Осимхена перейти в лондонский клуб.

"Нам нужен кто-то, кто может завершать атаки, забивать голы, раздавать ассисты. Кто-то вроде Эрлинга Холанда. Это то, что Виктор Осимхен привнесет в "Челси". Надеюсь, что болельщики "Челси" наконец увидят, как он придет в клуб. Я обязательно отправлю ему эти текстовые сообщения и звонки, чтобы убедиться, что "Челси" — его главный приоритет! Похоже, он любит этот клуб и хочет в него перейти.

Уверен, все крупные клубы хотят подписать с ним контракт. Он фантастический человек, и я действительно надеюсь, что он придет в "Челси", и сделаю все возможное, чтобы это произошло. Дидье также общается с ним, делится своими идеями и тем, что значит для нас этот клуб", - приводит слова Оби Микеля Goal.

На счету Осимхена 15 голов и 3 ассиста в 32 матчах во всех турнирах в прошлом сезоне.

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Дидье Дрогба Джон Оби Микел Челси (Лондон) Виктор Осимхен
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Источник:
Goal
Опубликовал: Александр Бураков
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