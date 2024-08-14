Милнер о побитии рекорда Гарета Барри по количеству сыгранных матчей в АПЛ: Мне бы очень повезло достичь этой цифры

Уже на этой неделе стартует очередной сезон Премьер-лиги. Для 38-летнего Джеймса Милнера это будет 23-й сезон в АПЛ, что станет рекордом соревнований, превзойдя показатель легенды "МЮ" Райана Гиггза (22). Кроме того, игрок "Брайтона" близок к рекордному показателю сыгранных матчей Гарета Барри в высшем дивизионе, который составляет 653 поединка (у Милнера - 634). В интервью Sky Sports английский ветеран отметил, что погоня за индивидуальными достижениями не является главной мотивацией.

"До рекорда еще далеко, я очень хорошо знаю Газа [Гарета Барри - Прим. ред.], он был невероятным игроком, который сделал невероятную карьеру. Я просто хочу продолжать играть в футбол, и мне бы очень повезло достичь этой цифры. То, что клуб почувствовал вкус Европы в прошлом сезоне, было фантастическим достижением, и это то, что мы должны стремиться повторить", - заявил Джеймс Милнер.

Добавим, что побить рекорд по количеству сыгранных сезонов в АПЛ, Джеймс Милнер может сделать это 17 августа в выездном поединке против "Эвертона".