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Шервуд - о трансфере де Лигта в МЮ: Нет никаких гарантии, что он будет играть
Специалист высказал свое мнение
Бавария
Бывший тренер "Тоттенхэма" и "Астон Виллы" Тим Шервуд прокомментировал подписание контракта "Манчестер Юнайтед" с Маттейсом де Лигтом.
"Если бы я был фанатом "Юнайтед", я бы не прыгал от радости... Когда де Лигт был молодым игроком, он был очень перспективным, но он перешел в большой клуб и сбился с пути - ему нужно снова найти свой ритм.
Тен Хаг (главный тренер "МЮ") должен поработать с ним. За такие деньги можно было бы ожидать, что он будет играть. Но нет гарантии, что он не сядет на скамейку рядом с теми, кому заплатили такие же деньги. Нет гарантии, что Маттейс будет играть".
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