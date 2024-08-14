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Шервуд - о трансфере де Лигта в МЮ: Нет никаких гарантии, что он будет играть

Англия

Специалист высказал свое мнение

Шервуд - о трансфере де Лигта в МЮ: Нет никаких гарантии, что он будет играть

Бавария

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Бывший тренер "Тоттенхэма" и "Астон Виллы" Тим Шервуд прокомментировал подписание контракта "Манчестер Юнайтед" с Маттейсом де Лигтом.

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"Если бы я был фанатом "Юнайтед", я бы не прыгал от радости... Когда де Лигт был молодым игроком, он был очень перспективным, но он перешел в большой клуб и сбился с пути - ему нужно снова найти свой ритм.

Тен Хаг (главный тренер "МЮ") должен поработать с ним. За такие деньги можно было бы ожидать, что он будет играть. Но нет гарантии, что он не сядет на скамейку рядом с теми, кому заплатили такие же деньги. Нет гарантии, что Маттейс будет играть".

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Манчестер Юнайтед Тим Шервуд Матейс де Лигт
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Источник:
daily post
Опубликовал: Екатерина Власова
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