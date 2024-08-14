"Мы все хотим, чтобы он вышел на поле". Артета высказался о молодом защитнике Арсенала

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета высказался о молодом защитнике команды Юрриене Тимбере.

"Мы все хотим, чтобы он вышел на поле. Его лидерство, его навыки, его хладнокровие, то, как он соревнуется, его интеллект - я думаю, что Тимбер принесет много пользы команде".