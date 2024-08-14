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"Мы все хотим, чтобы он вышел на поле". Артета высказался о молодом защитнике Арсенала
Тимбер готов к игре
Фото з відкритих джерел
Главный тренер "Арсенала" Микель Артета высказался о молодом защитнике команды Юрриене Тимбере.
"Мы все хотим, чтобы он вышел на поле. Его лидерство, его навыки, его хладнокровие, то, как он соревнуется, его интеллект - я думаю, что Тимбер принесет много пользы команде".
Присоединился к команде "Арсенала" летом 2023 года. Футболист сыграл за "канониров" 3 матча, поскольку в прошлом сезоне получил травму передней крестообразной связки.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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