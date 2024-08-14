Анчелотти отреагировал на слухи об уходе Винисиуса

В последнее время в сети ходят слухи, что вингер мадридского "Реала" Винисиус Жуниор может покинуть свою команду.

Карло Анчелотти, главный тренер клуба, высказался по этому поводу:

"Нет никаких сомнений. Это просто еще одна спекуляция на трансферном рынке, который закрывается 31 августа. Просто спекуляции и ничего больше".

Напомним, контракт Винисиуса с "Реалом" рассчитан до 2027 года, а отступные за вингера составляют 1 миллиард евро.