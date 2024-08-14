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Манчестер Юнайтед подписал новый контракт с капитаном команды

Англия
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Бруну Фернандеш остается в команде МЮ

Манчестер Юнайтед подписал новый контракт с капитаном команды

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Португальский полузащитник и капитан "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш продлил сотрудничество со своей командой.

Теперь контракт игрока с "красными дьяволами" рассчитан до июня 2027 года.

Бруну присоединился к "Манчестер Юнайтед" в 2020 году из "Спортинга"за 65 миллионов евро. Фернандеш за английский клуб сыграл 234 матча, забил 79 мячей и отдал 67 ассистов.

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Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш
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Источник:
Man Utd
Опубликовал: Екатерина Власова
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