Манчестер Юнайтед подписал новый контракт с капитаном команды

Португальский полузащитник и капитан "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш продлил сотрудничество со своей командой.

Теперь контракт игрока с "красными дьяволами" рассчитан до июня 2027 года.

United and @B_Fernandes8: the perfect match ❤️



Our captain stays until at least 2027! ✍️#MUFC — Manchester United (@ManUtd) August 14, 2024

Бруну присоединился к "Манчестер Юнайтед" в 2020 году из "Спортинга"за 65 миллионов евро. Фернандеш за английский клуб сыграл 234 матча, забил 79 мячей и отдал 67 ассистов.