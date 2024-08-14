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Манчестер Юнайтед подписал новый контракт с капитаном команды
Бруну Фернандеш остается в команде МЮ
Getty Images / Global Images Ukraine
Португальский полузащитник и капитан "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш продлил сотрудничество со своей командой.
Теперь контракт игрока с "красными дьяволами" рассчитан до июня 2027 года.
United and @B_Fernandes8: the perfect match ❤️— Manchester United (@ManUtd) August 14, 2024
Our captain stays until at least 2027! ✍️#MUFC
Бруну присоединился к "Манчестер Юнайтед" в 2020 году из "Спортинга"за 65 миллионов евро. Фернандеш за английский клуб сыграл 234 матча, забил 79 мячей и отдал 67 ассистов.
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Источник:Man Utd
Опубликовал: Екатерина Власова
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