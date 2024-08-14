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Фернандеш - о продолжении сотрудничества с МЮ: Я бы не подписал контракт, если бы не верил, что лучшие моменты еще впереди

Англия

Игрок поделился своими эмоциями

Фернандеш - о продолжении сотрудничества с МЮ: Я бы не подписал контракт, если бы не верил, что лучшие моменты еще впереди

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Сегодня, 14 августа, полузащитник и капитан "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш подписал новый контракт с клубом.

Футболист поделился своими эмоциями:

"Все знают, какую страсть я испытываю к "Манчестер Юнайтед". Я понимаю ответственность и значение этой футболки.

У меня произошло столько особенных моментов здесь: я слышал, как мое имя поют на "Стрэтфорд Энд", забил хет-трик в ворота "Лидса", выводил команду на "Олд Траффорд" и поднимал трофеи на "Уэмбли". Но я бы не подписал этот контракт, если бы не верил, что мои лучшие моменты в футболке "Юнайтед" еще впереди.

Здесь все настроены бороться за трофеи в ближайшие годы. Я вижу, насколько позитивным будет будущее, и я с удовольствием буду вести эту команду вперед".

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Источник:
Man Utd
Опубликовал: Екатерина Власова
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