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Фернандеш - о продолжении сотрудничества с МЮ: Я бы не подписал контракт, если бы не верил, что лучшие моменты еще впереди
Игрок поделился своими эмоциями
Getty Images / Global Images Ukraine
Сегодня, 14 августа, полузащитник и капитан "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш подписал новый контракт с клубом.
Футболист поделился своими эмоциями:
"Все знают, какую страсть я испытываю к "Манчестер Юнайтед". Я понимаю ответственность и значение этой футболки.
У меня произошло столько особенных моментов здесь: я слышал, как мое имя поют на "Стрэтфорд Энд", забил хет-трик в ворота "Лидса", выводил команду на "Олд Траффорд" и поднимал трофеи на "Уэмбли". Но я бы не подписал этот контракт, если бы не верил, что мои лучшие моменты в футболке "Юнайтед" еще впереди.
Здесь все настроены бороться за трофеи в ближайшие годы. Я вижу, насколько позитивным будет будущее, и я с удовольствием буду вести эту команду вперед".
United and @B_Fernandes8: the perfect match ❤️— Manchester United (@ManUtd) August 14, 2024
Our captain stays until at least 2027! ✍️#MUFC
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