Фернандеш - о продолжении сотрудничества с МЮ: Я бы не подписал контракт, если бы не верил, что лучшие моменты еще впереди

Сегодня, 14 августа, полузащитник и капитан "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш подписал новый контракт с клубом.

Футболист поделился своими эмоциями:

United and @B_Fernandes8: the perfect match ❤️



Our captain stays until at least 2027! ✍️#MUFC