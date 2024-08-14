Англия
Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Вингер Манчестер Сити сломал ногу и выбыл на неопределенный срок
Плохие новости для команды Пепа
transfermarkt
Вингер "Манчестер Сити" Оскар Бобб получил травму за несколько дней до начала нового сезона Премьер-лиги.
Футболист сломал ногу и выбыл на неопределенный срок.
Бобб присоединился к основной команде "Манчестер Сити" летом 2023 года из молодежки. В прошлом сезоне вингер забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи в 26 матчах.
Читайте такжеУокер: Манчестер Сити будет не хватать Альвареса
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Стартуют клубы УПЛ. Состоялась жеребьевка 3-го этапа Кубка Украины
- Срна отреагировал на победу Динамо в матче с Рейнджерс
- Не Уильямс и не Коман. Барселона усилится 35-летним вингером сборной Хорватии
- Динамо и Кривбасс в ЕК, Суперкубок УЕФА и Челси против Сити. Расписание футбола на 12 – 18 августа
- В стиле Мудрика и Грилиша. Цыганков порадовал себя и болельщиков новой прической. ФОТО
- Шацких: Какие проблемы с удалением у Рейнджерс? Судил, простите, судья, который работал на ЧМ, Евро и ЛЧ
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
2 500 грн