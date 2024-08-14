  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Вингер Манчестер Сити сломал ногу и выбыл на неопределенный срок
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Вингер Манчестер Сити сломал ногу и выбыл на неопределенный срок

Англия
Обновлено

Плохие новости для команды Пепа

Вингер Манчестер Сити сломал ногу и выбыл на неопределенный срок

transfermarkt

Новина українською

Вингер "Манчестер Сити" Оскар Бобб получил травму за несколько дней до начала нового сезона Премьер-лиги.

Футболист сломал ногу и выбыл на неопределенный срок.

Бобб присоединился к основной команде "Манчестер Сити" летом 2023 года из молодежки. В прошлом сезоне вингер забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи в 26 матчах.

Читайте такжеУокер: Манчестер Сити будет не хватать Альвареса
По теме
yellow-arrow
Фернандеш - о продолжении сотрудничества с МЮ: Я бы не подписал контракт, если бы не верил, что лучшие моменты еще впереди
yellow-arrow
Манчестер Юнайтед подписал новый контракт с капитаном команды
yellow-arrow
Звезда Брентфорда получила хорошее предложение от клуба из Саудовской Аравии
Манчестер Сити
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости