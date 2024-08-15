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Манчестер Юнайтед – Фулхэм. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
"Олд Траффорд" в ожидании открытия нового сезона АПЛ
Getty Images / Global Images Ukraine
Новый сезон, новые надежды и все новое. "Манчестер Юнайтед" и "Фулхэм" откроют новый сезон Премьер-лиги вечерним матчем в пятницу и все болельщики в невероятном ожидании данного противостояния, учитывая то, как много времени прошло с момента последнего, 38-го тура прошлого сезона.
Эрик тен Хаг все еще в "Манчестер Юнайтед", Марку Силва все еще в "Фулхэме", команды готовы порадовать всех нейтральных зрителей. Интересно, рискнет ли наставник "красных дьяволов" выпустить на поле де Лигта и Мазрауи, которые вот-вот присоединились к команде.
Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в пятницу, 16 августа.
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Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setanta Sports.
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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