Манчестер Юнайтед – Фулхэм. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Новый сезон, новые надежды и все новое. "Манчестер Юнайтед" и "Фулхэм" откроют новый сезон Премьер-лиги вечерним матчем в пятницу и все болельщики в невероятном ожидании данного противостояния, учитывая то, как много времени прошло с момента последнего, 38-го тура прошлого сезона.

Эрик тен Хаг все еще в "Манчестер Юнайтед", Марку Силва все еще в "Фулхэме", команды готовы порадовать всех нейтральных зрителей. Интересно, рискнет ли наставник "красных дьяволов" выпустить на поле де Лигта и Мазрауи, которые вот-вот присоединились к команде.

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в пятницу, 16 августа.

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