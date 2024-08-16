Манчестер Юнайтед – Фулхэм. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Многие болельщики "Манчестер Юнайтед" ожидали увольнения Эрика тен Хага в конце прошлого сезона, однако, похоже, победа в Кубке Англии спасла рабочее место наставника и он получает очередной шанс показать себя в большом клубе.

Старт нового сезона является долгожданным для всех и необязательно быть болельщиком "красных дьяволов" или "дачников", чтобы с нетерпением ждать этот матч, мы скучали по АПЛ.

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в пятницу, 16 августа.

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Английская Премьер-лига. 1 тур.

16 августа. 22:00. Манчестер. "Олд Траффорд"

Главный судья: Роберт Джонс (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

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