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Манчестер Юнайтед – Фулхэм. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Эрик тен Хаг начинает очередной сезон на "Олд Траффорд"
Getty Images / Global Images Ukraine
Многие болельщики "Манчестер Юнайтед" ожидали увольнения Эрика тен Хага в конце прошлого сезона, однако, похоже, победа в Кубке Англии спасла рабочее место наставника и он получает очередной шанс показать себя в большом клубе.
Старт нового сезона является долгожданным для всех и необязательно быть болельщиком "красных дьяволов" или "дачников", чтобы с нетерпением ждать этот матч, мы скучали по АПЛ.
Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в пятницу, 16 августа.
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Английская Премьер-лига. 1 тур.
16 августа. 22:00. Манчестер. "Олд Траффорд"
Главный судья: Роберт Джонс (Англия)
Трансляция: Setanta Sports
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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