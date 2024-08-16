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Манчестер Юнайтед – Фулхэм. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Англия

Эрик тен Хаг начинает очередной сезон на "Олд Траффорд"

Манчестер Юнайтед – Фулхэм. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Многие болельщики "Манчестер Юнайтед" ожидали увольнения Эрика тен Хага в конце прошлого сезона, однако, похоже, победа в Кубке Англии спасла рабочее место наставника и он получает очередной шанс показать себя в большом клубе.

Старт нового сезона является долгожданным для всех и необязательно быть болельщиком "красных дьяволов" или "дачников", чтобы с нетерпением ждать этот матч, мы скучали по АПЛ.

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в пятницу, 16 августа.

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Английская Премьер-лига. 1 тур.

16 августа. 22:00. Манчестер. "Олд Траффорд"

Главный судья: Роберт Джонс (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

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Трансляция матча "Манчестер Юнайтед" — "Фулхэм"
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Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Английская Премьер-лига Чемпионат Англии Фулхэм (Лондон) АПЛ Манчестер Юнайтед Марку Силва Эрик тен Хаг смотреть футбол онлайн
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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