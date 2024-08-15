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Брайтон приобрел хавбека Майнца за 25 млн фунтов
Об этом говорится на официальном сайте английского клуба
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Брайтон" укрепляет атакующее звено своей команды. Английский клуб за 25 млн фунтов стерлингов приобрел у "Майнца" Брайана Груду. Контракт с новичком рассчитан на четыре года.
"Я очень рад возможности поработать с Брайаном. Я видел, какое большое влияние он оказал в прошлом сезоне в Бундеслиге, и он игрок, которым я очень восхищаюсь. Премьер-лига будет другим вызовом, но я с нетерпением жду возможности работать с Брайаном и помогать развивать его большой потенциал", - заявил главный тренер Фабиан Хюрцелер после подписания игрока.
Добавим, что в прошлом сезоне Брайан Груда провел 29 матчей, где отметился 4 голами и 3 ассистами.
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