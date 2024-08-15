  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Вулверхэмптон интересуется вингером Брентфорда
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Вулверхэмптон интересуется вингером Брентфорда

Англия

Об этом сообщает Майк Макгрет из The Telegraph

Вулверхэмптон интересуется вингером Брентфорда

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

После того, как «Вулверхэмптон» отпустил в «Челси» Педру Нету, Гари О'Нил с тех пор находится в поиске игрока, который мог бы потенциально заменить португальца. Сейчас взгляды «волков» направлены в сторону Лондона.

Сообщается, что руководство «Вулверхэмптона» рассматривает трансфер Йоана Висса из «Брентфорда». Сейчас между клубами продолжаются переговоры о возможности перехода игрока в состав «волков». По данным transfermarkt, стоимость вингера составляет 28 млн евро.

Добавим, что Йоан Висса в прошлом сезоне провел 36 матчей, где отметился 12 голами и 3 результативными передачами.

По теме
yellow-arrow
Брайтон приобрел у Майнца полузащитника Брайана Груду
yellow-arrow
Мудрик: Люди еще не видели всего, что я умею. Со временем вы увидите меня с лучшей стороны
yellow-arrow
Фернандеш - о продолжении сотрудничества с МЮ: Я бы не подписал контракт, если бы не верил, что лучшие моменты еще впереди
Вулверхэмптон Брентфорд (Лондон) Йоан Висса
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Майк Макгрет
Опубликовал: Александр Гресь
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости