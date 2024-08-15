Вулверхэмптон интересуется вингером Брентфорда

После того, как «Вулверхэмптон» отпустил в «Челси» Педру Нету, Гари О'Нил с тех пор находится в поиске игрока, который мог бы потенциально заменить португальца. Сейчас взгляды «волков» направлены в сторону Лондона.

Сообщается, что руководство «Вулверхэмптона» рассматривает трансфер Йоана Висса из «Брентфорда». Сейчас между клубами продолжаются переговоры о возможности перехода игрока в состав «волков». По данным transfermarkt, стоимость вингера составляет 28 млн евро.

Добавим, что Йоан Висса в прошлом сезоне провел 36 матчей, где отметился 12 голами и 3 результативными передачами.