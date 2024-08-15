Лестер лидирует в гонке за подписание полузащитника Тоттенхэма Оливера Скиппа

Не так давно появилась первая информация о том, что "Лестер" заинтересован в услугах Оливера Скиппа из "Тоттенхэма".

"Лисы" ищут игрока на позицию опорника после того, как потеряли Кирнана Дьюсбери-Холла, который перешел в "Челси", и выпускник академии "шпор" находится на вершине списка претендентов. «Лестер» стремится подписать проверенного игрока Премьер-лиги, который сможет мгновенно влиться в команду Стива Купера, и Скипп имеет достаточно опыта, чтобы сделать это. Кроме того, новичок Премьер-лиги "Ипсвич Таун" также пытается подписать 23-летнего футболиста до 31 августа, однако по последним сообщениям, "лисы" лидируют в гонке по трансферу английского опорника.

Добавим, что в прошлом сезоне Оливер Скипп отыграл 24 матча во всех турнирах.