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Лестер лидирует в гонке за подписание полузащитника Тоттенхэма Оливера Скиппа
Об этом сообщает Football Insider
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Не так давно появилась первая информация о том, что "Лестер" заинтересован в услугах Оливера Скиппа из "Тоттенхэма".
"Лисы" ищут игрока на позицию опорника после того, как потеряли Кирнана Дьюсбери-Холла, который перешел в "Челси", и выпускник академии "шпор" находится на вершине списка претендентов. «Лестер» стремится подписать проверенного игрока Премьер-лиги, который сможет мгновенно влиться в команду Стива Купера, и Скипп имеет достаточно опыта, чтобы сделать это. Кроме того, новичок Премьер-лиги "Ипсвич Таун" также пытается подписать 23-летнего футболиста до 31 августа, однако по последним сообщениям, "лисы" лидируют в гонке по трансферу английского опорника.
Добавим, что в прошлом сезоне Оливер Скипп отыграл 24 матча во всех турнирах.
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