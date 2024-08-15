Дэнни Мерфи о шансах Ливерпуля выиграть АПЛ: Я ожидаю, что они войдут в четверку лучших, но не думаю, что они одолеют Сити

После прихода Арне Слота, "Ливерпуль" не провел еще ни одного трансфера, а новый сезон начинается уже на этой неделе. Кроме того, "мерсисайдцы" снова не смогли подписать опорника: на этот раз Мартин Субименди решил остаться в Сан-Себастьяне и теперь Арне Слот вынужден искать альтернативные варианты. Легенда "красных" Дэнни Мерфи в интервью talkSPORT оценил шансы своей бывшей команды на чемпионство в новом сезоне.

"Что ж, окно не закрыто и реальность такова, что трансферный бизнес "Ливерпуля" за последние пять-шесть лет был великолепным. Я ожидаю, что они войдут в четверку лучших, но не думаю, что они одолеют "Сити". Они не могут победить его с этим составом, не так ли? Я так не думаю. Они станут лучше, конечно, станут. Важны новые подписания - да, я думаю, центральный полузащитник и опорный полузащитник. Если посмотреть на две лучшие команды страны прошлого года с Родри и [Декланом] Райсом, то у «Ливерпуля» этого нет. И хотя [Ватару] Эндо и [Алексис] Мак Алистер хорошо играли в определенных играх и в определенные периоды, такого стабильного человека в центре поля, который физически доминирует и способен контролировать игру, как эти двое, у "Ливерпуля" на самом деле нет. В прошлом году они проиграли [Ромео] Лавии и [Мойзесу] Кайседо, а теперь еще и Субименди. Это не очень хорошо, особенно когда им нужен игрок на этой позиции. Даже если они никого не подпишут, я все равно думаю, что они станут лучше. Можно было бы ожидать, что Дарвин Нуньес станет лучше и будет реализовывать больше голевых моментов. Можно ожидать, что молодые игроки, такие как Харви Эллиотт, Кертис Джонс, [Конор] Брэдли, [Джарелл] Куанса, станут лучше благодаря опыту, который они получили в прошлом сезоне", - заявил Дэнни Мерфи.

Добавим, что уже в эти выходные "Ливерпуль" сыграет матч первого тура АПЛ: 17 августа подопечные Арне Слота на выезде будут противостоять новичку лиги "Ипсвич Таун".