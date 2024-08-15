Экс-одноклубник Забарного после перехода в Ньюкасл: Хочу показать на что я способен

В середине июня Ллойд Келли перешел из "Борнмута" в "Ньюкасл". Во время предсезонки Эдди Хау выпустил новичка команды в основе в недавнем товарищеском поединке против "Бреста". Тогда "Ньюкасл" победил с минимальным счетом (1:0), а Ллойд Келли отметился результативной передачей. В интервью talkSPORT английский защитник рассказал о своих ожиданиях на сезон.

"Конкуренция за места очень высока. Конечно, когда вы приходите в такой клуб, который движется в одном направлении, каждое место можно завоевать. Ты должен быть на высоте каждый момент, на тренировках, в играх, конечно, я поддерживаю себя [для начала]. Я хочу преуспеть в этом футбольном клубе, хочу произвести впечатление и показать, на что я способен. Конечно, всем защитникам будет тяжело, все в команде знают, что это будет тяжелый сезон, поэтому я просто с нетерпением жду вызова", - заявил Ллойд Келли.

Добавим, что 25-летний защитник может дебютировать за новую команду уже 17 августа в домашнем матче против "Саутгемптона" в рамках первого тура Премьер-лиги.