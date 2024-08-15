Новичок АПЛ близок к аренде полузащитника Манчестер Сити

"Ипсвич Таун" близок к подписанию хавбека "Манчестер Сити" Калвина Филлипса на правах годичной аренды. Об этом сообщает The Telegraph.

По информации источника, в услугах 28-летнего футболиста заинтересованы ещё три клуба, но лидирует в гонке именно "Ипсвич".

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Напомним, Филлипс перешёл в "Манчестер Сити" в 2022-м году из "Лидса" за 42 млн. фунтов. Вторую половину прошлого сезона Калвин провёл в аренде в "Вест Хэме", и не отличился за это время результативными действиями в 10 матчах.

По итогам прошлого сезона "Ипсвич" впервые с 2002-го года вышел в АПЛ.