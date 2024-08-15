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Ньюкасл назвал дату возвращения в состав дисквалифицированного за ставки Тонали
Пропустит всего лишь два тура АПЛ
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Пресс-служба "Ньюкасла" объявила о скором возвращении к тренировкам итальянского полузащитника Сандро Тонали.
"Сандро Тонали вернется в состав команды в среду, 28 августа, после окончания его десятимесячного отстранения от участия в официальных футбольных мероприятиях", - говорится в заявлении.
Напомним, ранее Тонали был дисквалифицирован Федерацией футбола Италии (FIGC) в октябре 2023 года на 10 месяцев за нарушение правил азартных игр во время выступлений за "Брешию" (с 2017 по 2021 годы) и "Милан" (с 2021 по 2023 годы).
На счету Сандро 15 матчей в составе сборной Италии.
???????? We can announce that Sandro Tonali will return to selection on Wednesday, 28 August following the conclusion of his ten-month ban from competitive football pic.twitter.com/M50U0fkwOQ— Newcastle United FC (@NUFC) August 15, 2024
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