Ньюкасл назвал дату возвращения в состав дисквалифицированного за ставки Тонали

Пресс-служба "Ньюкасла" объявила о скором возвращении к тренировкам итальянского полузащитника Сандро Тонали.

Напомним, ранее Тонали был дисквалифицирован Федерацией футбола Италии (FIGC) в октябре 2023 года на 10 месяцев за нарушение правил азартных игр во время выступлений за "Брешию" (с 2017 по 2021 годы) и "Милан" (с 2021 по 2023 годы).

На счету Сандро 15 матчей в составе сборной Италии.

???????? We can announce that Sandro Tonali will return to selection on Wednesday, 28 August following the conclusion of his ten-month ban from competitive football pic.twitter.com/M50U0fkwOQ