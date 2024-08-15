Ньюкасл назвал дату возвращения в состав дисквалифицированного за ставки Тонали

Пресс-служба "Ньюкасла" объявила о скором возвращении к тренировкам итальянского полузащитника Сандро Тонали.

"Сандро Тонали вернется в состав команды в среду, 28 августа, после окончания его десятимесячного отстранения от участия в официальных футбольных мероприятиях", - говорится в заявлении.

Напомним, ранее Тонали был дисквалифицирован Федерацией футбола Италии (FIGC) в октябре 2023 года на 10 месяцев за нарушение правил азартных игр во время выступлений за "Брешию" (с 2017 по 2021 годы) и "Милан" (с 2021 по 2023 годы).

На счету Сандро 15 матчей в составе сборной Италии.