Хавбек Ман Сити Бобб пропустит несколько месяцев из-за травмы

Вингер "Манчестер Сити" Оскар Бобб выбыл на 3-4 месяца из-за травмы малоберцовой кости. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации источника, сегодня 21-летний норвежец отправится в Барселону, а завтра ему сделают операцию.

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Ранее Бобб был признан лучшим игроком матча за Суперкубок Англии против "Манчестер Юнайтед" (1:1, 7:6 по пен.).

В прошлом сезоне Оскар записал на свой счёт 2 забитых мяча и 2 результативные передачи в 26 матчах во всех турнирах.