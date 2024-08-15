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Хавбек Ман Сити Бобб пропустит несколько месяцев из-за травмы

Англия

Только набрал хорошую форму

Хавбек Ман Сити Бобб пропустит несколько месяцев из-за травмы

Getty Images/Global Images Ukraine

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Вингер "Манчестер Сити" Оскар Бобб выбыл на 3-4 месяца из-за травмы малоберцовой кости. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации источника, сегодня 21-летний норвежец отправится в Барселону, а завтра ему сделают операцию.

Ранее Бобб был признан лучшим игроком матча за Суперкубок Англии против "Манчестер Юнайтед" (1:1, 7:6 по пен.).

В прошлом сезоне Оскар записал на свой счёт 2 забитых мяча и 2 результативные передачи в 26 матчах во всех турнирах.

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Источник:
Daily Mail
Опубликовал: Александр Бураков
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