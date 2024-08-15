Клуб Забарного близок к рекордному трансферу: Порту согласился продать Борнмуту Эванилсона

Несколько дней назад "Порту" отклонил первое предложение «Борнмуту» по приобретению своего форварда Эванилсона. Теперь ситуация изменилась в пользу "вишен".

Сообщается, что англичане достигли принципиальной договоренности с "драконами" о рекордной для клуба сделке по бразильцу. Сумма трансфера составляет 37 млн евро с потенциальными бонусами в 10 млн евро.

24-летний Эванилсон прибудет в Великобританию в течение следующих 24 часов, чтобы завершить свой переезд на "Виталити Стэдиум".