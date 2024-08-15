Брайтон готов совершить самый дорогой трансфер в своей истории

Нападающий "Лидса" Жоржиньо Рюттер близок к переходу в "Брайтон". Об этом сообщает The Athletic.

По данным источника, "чайки" активировали пункт в контракте 22-летнего футболиста со своим нынешним клубом о выкупе за 40 миллионов фунтов. Сам Жоржиньо уже дал устное согласие на трансфер.

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"Лидс", в то же время, всячески пытается убедить Рюттера остаться, поскольку этим летом уже расстался с двумя другими ключевыми игроками: Арчи Греем (перешёл в "Тоттенхэм") и Крисенсио Саммервиллом (стал новым игроком "Вест Хэма").

Напомним, Рюттер перебрался в "Лидс" из "Хоффенхайма" в январе 2023 года. В прошлом сезоне француз забил 8 голов и отдал 16 результативных передач в 51 матче во всех турнирах.