  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Тоттенхэм интересуется нападающим Лилля
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Тоттенхэм интересуется нападающим Лилля

Англия

Об этом сообщает TEAMtalk

Тоттенхэм интересуется нападающим Лилля

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В этом сезоне "шпоры" надеются вернуться в первую четверку, и наличие такого результативного нападающего как Доминик Соланке, может иметь решающее значение для лондонской команды. Впрочем, появилась информация, что Анге Постекоглу стремится увеличить конкуренцию в атаке до закрытия трансферного окна.

"Тоттенхэм" уже несколько месяцев интересуется Джонатаном Дэвидом, который готов покинуть "Лилль" ради новых вызовов в другом месте. У канадца осталось меньше года по контракту, и не ожидается, что он продлит его с французским клубом, что вынуждает руководство команды продать игрока до конца трансферного окна. Ряд других клубов также интересуются форвардом, но давний интерес "шпор" к нему дает им преимущество в гонке.

Добавим, что в прошлом сезоне Джонатан Дэвид провел 47 матчей, где отметился 26 голами и 9 ассистами.

По теме
yellow-arrow
Директор Наполи прилетел в Лондон, чтобы решить с Челси некоторые трансферные вопросы
yellow-arrow
Брайтон готов совершить самый дорогой трансфер в своей истории
yellow-arrow
Защитник Брентфорда может перейти в Андерлехт
Тоттенхэм (Лондон) Лилль Джонатан Дэвид
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
TEAMtalk
Опубликовал: Александр Гресь
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости