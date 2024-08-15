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Тоттенхэм интересуется нападающим Лилля
Об этом сообщает TEAMtalk
Getty Images/Global Images Ukraine
В этом сезоне "шпоры" надеются вернуться в первую четверку, и наличие такого результативного нападающего как Доминик Соланке, может иметь решающее значение для лондонской команды. Впрочем, появилась информация, что Анге Постекоглу стремится увеличить конкуренцию в атаке до закрытия трансферного окна.
"Тоттенхэм" уже несколько месяцев интересуется Джонатаном Дэвидом, который готов покинуть "Лилль" ради новых вызовов в другом месте. У канадца осталось меньше года по контракту, и не ожидается, что он продлит его с французским клубом, что вынуждает руководство команды продать игрока до конца трансферного окна. Ряд других клубов также интересуются форвардом, но давний интерес "шпор" к нему дает им преимущество в гонке.
Добавим, что в прошлом сезоне Джонатан Дэвид провел 47 матчей, где отметился 26 голами и 9 ассистами.
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