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Директор Наполи прилетел в Лондон, чтобы решить с Челси некоторые трансферные вопросы
Будущее Лукаку и Осимхена пока неизвестно
Getty Images/Global Images Ukraine
Директор "Наполи" Джованни Манн прилетел в Лондон, чтобы решить некоторые трансферные вопросы.
Согласно различным источникам, в том числе Sportitalia и Calciomercato, Манн намерен встретиться с представителями "Челси", чтобы обсудить переход Ромелу Лукаку в итальянский клуб и Виктора Осимхена в "синих".
"Наполи" стремится решить все вопросы в течение следующих 24 часов.
"Челси" оценивает Лукаку примерно в 40 миллионов евро, а контракт Осимхена содержит пункт о выкупе в размере 130 миллионов евро.
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