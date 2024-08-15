Директор Наполи прилетел в Лондон, чтобы решить с Челси некоторые трансферные вопросы

Директор "Наполи" Джованни Манн прилетел в Лондон, чтобы решить некоторые трансферные вопросы.

Согласно различным источникам, в том числе Sportitalia и Calciomercato, Манн намерен встретиться с представителями "Челси", чтобы обсудить переход Ромелу Лукаку в итальянский клуб и Виктора Осимхена в "синих".

"Наполи" стремится решить все вопросы в течение следующих 24 часов.

"Челси" оценивает Лукаку примерно в 40 миллионов евро, а контракт Осимхена содержит пункт о выкупе в размере 130 миллионов евро.